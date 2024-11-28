اليوم.. "رسالة المرأة في الكنيسة" ندوة بمجلس الإعلام والنشر بالإنجيلية المشيخية

ينظم مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية المشيخية، بالتعاون مع مركز الإبراهمية للإعلام التابع للطائفة الإنجيلية، ندوة بعنوان" رسالة المرأة في الكنيسة" ، وذلك مساء اليوم الخميس وفي تمام الساعة السادسة بمقر كلية اللاهوت بشارع السكة البيضاء.

ومن المقرر ان يشارك باللقاء القس بولس حليم كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس القللي، والمتحدث الرسمي السابق باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأب الدكتور بولس جرجس عميد كلية اللاهوت الكاثوليكية سابقا، الكانن مدحت صبري متحدث عن الكنيسة الأسقفية ، الدكتور القس صموئيل زكي رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، المخرج يوسف منصور، مؤسس ومدير مركز الإبراهمية الإعلامى، ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المسيحية للإعلام.

كما يشارك بالحضور ايضا عدد من الكهنة والقساوسة من الكنائس المصرية المختلفة، وقيادات الفكر والفن والثقافة والإعلام .