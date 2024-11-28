استثمارات"مصرية صينية" في التصنيع الغذائي وتوريد معدات زراعة قصب السكر بسوهاج

أعلن المهندس هيثم الهواري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، توقيع 4 اتفاقيات شراكة مع مستثمرين ورجال أعمال صينيين في مجالات التصنيع الزراعي.

جاء ذلك خلال لقائه مع نائب محافظ سوهاج الدكتور محمد عبد الهادي ووفد صيني ضم 19 شركة صينية برئاسة نائب مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين عمر وانج ومحمد علاء الأمين العام ومحسن الششتاوي المدير التنفيذي.

وزار الوفد الصيني معرض الوادي الجديد الزراعي وقام بجولة بمحافظة سوهاج حيث تفقد العديد من المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية، وصناعة الأعلاف والدواجن والمبيدات والأسمدة.

وأوضح "الهواري"، أن المشروعات تشمل الميكنة الزراعية وخاصة محصول قصب السكر سواء زراعة او حصاد والذي لم يتم تطويره من قبل ومن ثم محاصيل الذرة والقطن تمهيدا لانشاء مصنع التجميع بمصر ومشروع لإنتاج الزيوت وخاصه زيت السوداني والسمسم والكتان والصويا ، ومشروع زراعة الذرة والتي تتميز بالأنتاجية العالية وتنوع المواسم الزراعية ومقاومة الأمراض والملوحة ذات التقنية العالية، بالإضافة إلى انتاج أغذية ومنتجات رعاية الحيوانات الاليفة والتي تستهدف الأسواق الأوربية وذلك في نطاق محافظتي سوهاج وقنا.

وقال الهواري: "سعداء بتشريفكم لمحافظة سوهاج وبالاستثمارات المشتركة على أرض قنا سوهاج والتي نتمنى أن تكون البداية لمزيد من الاستثمارات الصينية في مختلف المجالات التي تسهم في تحقيق التنمية والرخاء وتوفر لشعب سوهاج والشباب الآلاف من فرص العمل والحياة الكريمة".

وأكد عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الاستثمارات الجديدة للمجموعة تأتي في إطار المساهمة في تحقيق رؤية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي حيث تمثل زيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعي وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي أولوية للرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه المرحلة، حيث يمثل الاستثمار في قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي الركيزة الأساسية للمصانع والاسواق وزيادة الصادرات.

ووجه "الهواري" الشكر والتقدير لجهود محافظ سوهاج عبد الفتاح سراج، والدكتور محمد عبدالوهاب نائب المحافظ، في تشجيع الاستثمارات بالمحافظة والذي يعكس مدى اهتمام الدولة وحرصها علي القطاع الخاص والتوسع في مجالات الزراعة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة الصينية وتوطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات والبحوث والتطوير.

وأعرب نائب محافظ سوهاج الدكتور محمد عبد الوهاب، عن سعادته بالشراكة بين المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين والمصريين في محافظة سوهاج في مجالات زراعة قصب السكر والتصنيع الغذائي والزراعي.

وأكد نائب المحافظ على عمق العلاقات المصرية الصينية وأواصر الصداقة والمحبة بين الشعبيين، مشيرا إلى أن سوهاج ترحب بالاستثمار الصيني وتقدم كافة سبل الدعم للمستثمرين ورجال الأعمال الصينيين في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تشجيع وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر.

وأشار "عبد الوهاب" إلي توافر كافة مقومات الاستثمار داخل محافظة سوهاج، كما لديها ملف كامل عن الفرص الاستثمارية المتنوعة، لافتاً إلى أن المحافظة تعتزم طرح جزيرة وسط النيل علي مساحة 300 فدان علي المستثمرين مخصصة للأنشطة الترفيهية والسياحية والعديد من المشروعات في المجالات المختلفة التي تمثل فرص واعدة للاستثمار المباشر في محافظة سوهاج.