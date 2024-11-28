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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

النعماني يفتتح معرض الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية لطالبات تربية سوهاج

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج معرض الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية التي أنتجتها طالبات الفرقتين الأولى والثانية بكلية التربية شعبة الطفولة، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الثالث للكلية بعنوان "التعليم الأخضر والتنمية المستدامة: رؤى مستقبلية"، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

وأشاد رئيس الجامعة بمستوى المعروضات وجودتها وأهميتها في العملية التعليمية فقد تم عرض قرابة 5 آلاف قطعة فنية وأشغال، والتي تنوعت ما بين لوحات فنية في مجملها تناولت موضوع المؤتمر وهو التنمية المستدامة والتعليم الأخضر، وذلك من خلال اللوحات الزيتية، أعمال فن طباعة الاستانلس وأشغال الجوخ، من منتجات مادة الفنون التشكيلية ومنتجات مادة الألعاب التعليمية.

وأكد الدكتور محمد الشاذلي المعيد بقسم المناهج وطرق التدريس و المشرف على المعرض، علي أهمية الألعاب التعليمية للطلاب، خاصة مرحلة ما قبل التعليم الأساسي، حيث أنها تسهم في إثارة اهتمام الطالب وتلبي احتياجاته التعليمية، تفاعل الحواس في عملية التعلم.
كما تساهم في تنويع طرق التدريس التعزيزية، والتي تلعب مهمة في التحقق من صحة عملية التدريب والتعليم والتقاط الإجابات بشكل صحيح، مما يساعد في القضاء على الفروق بين الطلاب.

جدير بالذكر أن تلك الأعمال من إنتاج الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024_2025، وتم تنفيذها تحت إشراف كل من الدكتورة إيمان رشوان، الدكتورة نهله فاروق والدكتور محمد الشاذلي.

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