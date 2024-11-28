اقتراح برلماني بشأن إتاحة كراسات مشروعات الإسكان إلكترونيًّا

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهورى، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إتاحة كراسات شروط حجز مشروعات الإسكان إلكترونيا.

وأشار إلى أن مكاتب البريد شهدت زحاماً كبيراً من المواطنين لشراء كراسة شروط سكن لكل المصريين، وهو الأمر الذى يتسبب فى مشكلات كثيرة بسبب حالة الزحام والتدافع.

وقال حسانين توفيق: "على الرغم من تحديد فترة طويلة لشراء الكراسات، إلا أن التزاحم ملحوظ فى جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بسبب الإقبال الشديد للاستفادة من مشروعات الإسكان التى تقدمها الدولة".

واقترح عضو مجلس الشيوخ، لمنع الزحام وحرصا على الوقت، وفى ضوء التحول الرقمى الذى تشهده الدولة، أن يتم إتاحة كراسات الشروط إلكترونيا، مع الأخذ فى الاعتبار تحصيل الرسوم الخاصة بها بأي طريقة دفع إلكتروني عبر تطبيقات الدفع الإلكترونية المتعددة المتاحة.

وطالب حسانين توفيق، وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ممثلة فى هيئة البريد، دراسة إمكانية أن تكون كافة الإجراءات إلكترونيا، بما يساهم فى التسهيل على المواطنين من ناحية، وكذلك إتاحة الفحص الدقيق لكافة الملفات من ناحية أخرى.