الشريف رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي وعبد الشافي نائبًا

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، فوز الطالب احمد مصطفى عبد الرحيم الشريف بكلية العلاج الطبيعي رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي للعام الجامعي 2024/ 2025 والطالب عبد الشافي عبد الرحيم عبد الشافي بكلية التربية نائبًا لرئيس الاتحاد.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لاتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي، متمنياً لهم التوفيق في مهمة تمثيل طلاب الجامعة. كما اشاد رئيس الجامعة بالاتحاد السابق وما حققه من ارضية تفاعلية بين الطلاب على اعلى مستوى، وهو ما يجعل مسئولية الاتحاد الجديد اكبر، كما أشاد رئيس الجامعة بجهود اللجنة العليا للانتخابات والإدارة العامة لرعاية الطلاب لإخراج هذا الماراثون الانتخابي بالشكل الديمقراطي المشرف واللائق بجامعة جنوب الوادي.

وصرح الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بان الانتخابات هذا العام أسفرت عن فوز الطالبة نورهان عاطف محمد بكلية الحقوق اميناً للجنة العلمية ومصطفى عبد الوهاب امين من كلية الزراعة أميناً مساعداً وفوز الطالب محمد حمدي عبود كلية العلوم اميناً للجنة الرياضية والطالب احمد محمد ابراهيم يوسف كلية طب الفم والاسنان اميناً مساعداً وفوز الطالب محمد عبد الكريم ابو المجد كلية الآداب اميناً للجنة الجوالة والطالبة فاطمة جعفر سعد عثمان كلية التربية النوعية اميناً مساعداً وفوز الطالب عبير عبد الجليل محمود كلية التجارة اميناً للجنة الاجتماعية والرحلات والطالبة ماريا ممدوح رشدي كلية الطب البيطري اميناً مساعداً وفوز الطالب يوسف عصام محمد كلية الصيدلة اميناً للجنة الاسر والطالبة ياسمين السيد علي كلية الاعلام اميناً مساعداً و الطالبة سارة صبري محمد من كلية التربية الرياضية اميناً للجنة الثقافية والطالب كرم عبد الحي محمد من كلية التمريض اميناً مساعداً والطالبة ساره جمال محمود من كلية الطب البشري اميناً للجنة الفنية والطالب احمد محمود عبد الرازق من كلية الهندسة اميناً مساعداً

وشهدت انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد لجنة الاشراف العليا على الانتخابات والتي تتكون من الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد عبد الرحمن عضو اللجنة والدكتور عباس مصطفى عباس العضو القانوني للجنة والاستاذ محمد وليد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومن الطلاب عبد الله تميم محمد بكلية العلوم والطالب محمود عارف محمود بكلية التربية