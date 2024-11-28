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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يعلن نتيجة القرعة العلنية لترخيص 10 سيارات أجرة

لنقل الركاب بفوه

إجراء القرعة العلنية
إجراء القرعة العلنية اليدوية بفوه
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قال اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، إنه تم الإنتهاء من إجراء القرعة العلنية اليدوية لاختيار الفائزين بترخيص 10 سيارات أجرة «ميكروباص» 14 راكبًا بمركز فوه، وأجريت، اليوم الخميس، على 71 مواطن ممن تقدموا برغباتهم بالمركز التكنولوجي بفوه خلال الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر الماضي، وذلك تحت إشراف اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة فوه.

أكد محافظ كفر الشيخ، أنه قرر علانية القرعة لضمان الشفافية والحيادية تمامًا في الاختيار، موضحًا أن الجميع سواء ولا محاباة لأحد ولم يتم استبعاد أحد ممن انطبقت عليه الشروط والتى تمت تحت إشراف اللجنة العليا طبقًا للضوابط والمعايير القانونيّة واللوائح المنظمة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن القرعة أجريت بقيام سحب أسماء الفائزين بواقع 10 أساسيًا و10 احتياطيًا، بحضور الإدارة العامة للشؤون القانونية وإدارات المتابعة الميدانية والمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان المحافظة، والمتقدمين مما ينطبق عليهم الشروط التي سبق الإعلان عنها.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن قرار ترخيص السيارات يدعم الخطوط ذات الكثافة العالية بالركاب بسيارات جديدة للمساهمة في حل أزمة المواصلات، وزيادة أعداد سيارات الأجرة بمراكز ومدن المحافظة، لسد العجز في خطوط السير، بعد توقف دام لأكثر من 20 عامًا عن منح التراخيص لسيارات الأجرة، في إطار حرص المحافظة على تسهيل الحركة والانتقال وتخفيف الزحام بالمواقف، مؤكدًا أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتي على رأس أولوياته وتسعى جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيقه للحفاظ على المصلحة العامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ مركز ومدينة فوه إجراء القرعة العلنية اليدوية لاختيار الفائزين بترخيص السيارات بفوه