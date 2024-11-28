عمرو سعد: عمر زهران نزيه ويمتلك من الأمانة ثروة تفوق كل الثروات

عبر الفنان عمرو سعد عن مساندته للمخرج عمر زهران الذي تم مؤخرا القبض عليه واتهامه بسرقة شليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

وقال عمرو سعد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك":"عمر زهران انسان محترم وخلوق ومتدين ونزيه ويمتلك من الامانة ثروة تفوق كل الثروات، نثق في عدالة الله".



ومن المقرر أن تصدر محكمة جنح الجيزة، حكمها على المخرج والفنان عمر زهران، يوم الثلاثاء المقبل، على خلفية اتهامات منسوبة إليه من الفنانة التشكيلية السعودية شليمار الشربتلي، وقررت المحكمة استمرار حبس عمر زهران وإعادته إلى محبسه مرة أخرى.