الأهلي يقترب من التعاقد مع مهاجم برازيلي

عرضت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب 5 مهاجمين على المدير الفني السويسري مارسيل كولر للتعاقد مع أحدهم في الميركاتو الشتوي يناير المقبل.

وكشفت مصادر داخل النادي، عن أن إدارة السكاوتنج بالأهلي، عرضت على مارسيل كولر 5 مهاجمين منهم 3 لاعبين أجانب و2 محلين للمفاضلة بينهم.

وأضاف المصدر، أن هناك مهاجم برازيلي ضمن المعروضين على مارسيل كولر وهو الأقرب للانضمام إلى النادي الأهلي.

وشدد المصدر على أن المهاجم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، لاعب نادي بانيك أوسترافا التشيكي ويبلغ من العمر 27 عاما، ويلعب في مركز الجناح والمهاجم الصريح.

كما تضم قائمة المرشحين اللاعب المالي سوري ديارا، لاعب نادي هاوجسوند النرويجي، والذي أكد مامادو ديكوريه، المتحدث الإعلامي للاعب وجود تواصل من أجل معرفة موقف اللاعب من الانضمام لصفوف الأهلي.

كما تم عرض اللاعب التونسي الدولي محمد علي بن رمضان، لاعب فريق فيرينتسفاروشي المجري، حيث يريد النادي الأهلي تدعيم الوسط الهجومي بهذا اللاعب ويرغب في الحصول على خدماته بعد تعثر المفاوضات في الصيف الماضي.

