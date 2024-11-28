متأثرا بسعره العالمي.. 3 جنيهات ارتفاعا في سعر الذهب المحلي

ارتفع سعر الذهب في مصر بشكل محدود مع تداولات اليوم ليستمر في التذبذب الذي شهده يوم أمس، حيث يحاول السعر تجميع زخم كافٍ للاستمرار في الارتفاع ولكن يبقى الداعم الرئيسي لحركة سعر الذهب العالمي هو سعر أونصة الذهب العالمي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3680 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3683 جنيه للجرام، وكان قد انخفض السعر يوم أمس بمقدار 10 جنيهات، حيث أغلق عند المستوى 3670 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3680 جنيه للجرام، وفق تحليل جولد بيليون.

هذا وقد استطاع الذهب أن يسجل يوم أمس أعلى مستوى عند 3700 جنيه للجرام، ولكنه فشل في اختراق المستوى ليعود إلى التراجع سريعاً بحثا عن تجميع الزخم الكافي لتحقيق هذا الاختراق.

قد يستمر التذبذب في سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم بسبب التحركات المحدودة للذهب العالمي مع غياب الأسواق الأمريكية بسبب العطلة، ولكن قد يستمر تماسك السعر مع عودة سعر صرف الدولار إلى الارتفاع في البنوك الرسمية اليوم قبل ختام تعاملات الأسبوع في البنوك المصرية.

الفترة الأخيرة شهدت عدد من الأحداث التي أعادت الهدوء والاستقرار إلى سوق الذهب المحلي، فقد أشار بيان لبعثة صندوق النقد الدولي إلي أن مصر نفذت إصلاحات رئيسية ساعدت على الاستقرار الاقتصادي بالرغم من التوترات الجيوسياسية المحيطة بها، وأن البنك المركزي أكد التزامه بمرونة سعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، وأن الصندوق قد أحرز تقدم كبير مع الحكومة المصرية بما يتعلق باستكمال المراجعة الرابعة الخاصة ببرنامج دعم مصر بقيمة 8 مليارات دولار.

كما قام البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الخامس على التوالي لتظل عند أعلى مستوى تاريخي للفائدة، حيث ظل العائد على الإيداع عند 27.25% وفائدة الإقراض عند 28.25% لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.75%.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

واستقرت تداولات الذهب العالمي خلال جلسة اليوم الخميس وذلك في ظل تقييم الأسواق للبيانات الاقتصادية التي صدرت يوم أمس عن الاقتصاد الأمريكي وأظهرت استمرار التضخم مرتفعا مما قد يؤثر على مسار أسعار الفائدة الأمريكية، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على أداء الذهب.

يشهد سعر الذهب المحلي تذبذب خلال تداولات اليوم بسبب تتبعه لحركة الذهب العالمي ولكن يميل السعر إلى الصعود ويبقى الترقب لتحركات السعر خلال الفترة القادمة اعتمادا على التغيرات في سعر الذهب العالمي.

بعد أن شهد الذهب العالمي تذبذب خلال الجلستين الماضيتين يحاول اليوم العودة إلى الصعود والتداول فوق المتوسط المتحرك 50 يوم عند 2640 دولار للأونصة، وذلك بعد أن فشل في الاغلاق فوق هذا المستوى يوم أمس، وفي حال نجح في الحفاظ على الصعود يستهدف المستوى 2670 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

استطاع سعر الذهب المحلي عيار 21 الارتفاع يوم الأمس إلى المستوى 3700 جنيه للجرام ولكنه سرعان ما عاد إلى التراجع ليستمر في التذبذب حول المستوى 3680 جنيه للجرام، ليحاول السعر جمع الزخم الكافي قبل أن يحاول اختراق المستوى 3700 جنيه للجرام من جديد.