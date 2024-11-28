محافظة البحيرة تواصل تنفيذ مشروعات تطوير الطرق ضمن مبادرة "حياة كريمة"

تواصل محافظة البحيرة، تنفيذ مشروعات حيوية لتحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات بالمناطق الريفية، بما يسهم في توفير حياة كريمة ومستدامة للمواطنين، وفي إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وتشهد قرى ومراكز محافظة البحيرة أعمال تطوير شاملة في شبكة الطرق، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف تسهيل حركة النقل ودعم التنمية المحلية، من أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في مركز ومدينة وادي النطرون.

يأتى ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة لتحقيق رؤية الدولة في تحسين حياة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية في المناطق الريفية، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة ويعزز من فرص التنمية المستدامة، وتواصل المحافظة التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد، لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة في العمل.