خبير سياسات دولية: إيران ترى وقف إطلاق النار في لبنان فشلًا إستراتيجيًّا لإسرائيل

قال الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية، إن إيران ترى وقف إطلاق النار في لبنان يعد انتصارا لحزب الله والإرادة اللبنانية وفشلا استراتيجيا لإسرائيل وانكسارا لإرداتها العسكرية، ويرجع هذا لعدة أسباب أبرزها عدم تحقيق دولة الاحتلال لأهدافها المعلنة قبل بدء عدوانها على لبنان منذ حوالي شهرين في 23 سبتمبر الماضي.

وأضاف «أبو النور»، خلال حواره عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل حققت بعض الأهداف المتعلقة بتفجيرات البيجير والاغتيالات، لكنها في المحصلة الأخيرة لم تنل من حزب الله والقوى الأساسية له وبنيته التحتية على الأقل في منطقة جنوب نهر الليطاني.

وتابع: «حزب الله فطن إلى ضرورة فصل الساحات، لأن جهود حزب الله في اليمن والعراق وسوريا أدت كثيرا إلى إضعاف بنيته التحتية وقواه فيما يتعلق بالأمن الوقائي».