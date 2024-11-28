خلال زيارة مفاجئة.. "مدكور" يبحث تطوير العمليات ورفع كفاءتها بـ"بميت سلسيل" بالدقهلية

أجرى الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم، زيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى ميت سلسيل وذلك في إطار خطة المديرية ،للإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما استمع وكيل الوزارة إلى شرح تفصيلي حول الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى بـ(العيادات الخارجية، الطوارئ، الباطنة، الجراحة،الغسيل الكلوي والحضانات).
واطمأن على التدريب الجيد للهيئة التمريضية على تعقيم وتطهير الحضانات، ومن تغيير الفلاتر الخاصة بها في المواعيد المحددة، كما تفقد قسم المعامل، وتأكد من توافر المستلزمات والكيماويات والكيتسات اللازمة لإجراء الفحوصات المعملية.
كما اطلع وكيل الوزارة على نسب الاشغال بالمستشفى، حيث بلغ متوسط التردد الشهري، على العيادات الخارجية الصباحية نحو 6500 حالة فيما وصل بالمسائية إلى 2300 مواطن و الداخلى 200حالة علاوة على إجراء 20عملية.
وأشاد وكيل الوزارة بجودة الخدمات الطبية المقدمة بالأقسام التي تم استحداثها ورفع كفائتها وخاصة قسم قسم العناية المركزة والذى يضم 12 سريرًا وعدد 12 مونيتور وعدد 3 أجهزة تنفس صناعي وتستقبل نحو 35 حالة.
وعقب المرور عقد وكيل الوزارة اجتماعًا مع الأطباء وإدارة المستشفى ناقش خلاله احتياجات قسم العمليات من الأجهزة الطبية والمستلزمات المختلفة، لتطوير العمليات ورفع كفاءتها، والعمل على إجراء الجراحات المتقدمة.