محافظ الدقهلية: 6 قوافل طبية وعلاجية مجانية للقرى الأولى بالرعاية خلال ديسمبر المقبل

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، خطة مديرية الصحة بالدقهلية لتنفيذ 6 قوافل طبية علاجية، للقرى الأكثر احتياجا خلال شهر ديسمبر المقبل، بنطاق المحافظة في خطة لتوفير الخدمات الصحية وصرف العلاج للمواطنين بهذه القرى وغيرها على التوالي بالمجان .

وأشار "مرزوق "إلى أن منظومة القوافل الطبية يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، وتستهدف تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجا فى أماكنهم لتخفيف العبء عنهم، وأن هناك اهتماما بالغا بوصول الخدمة الصحية لجميع القرى والعزب بدائرة المحافظة فى إطار الخطة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة.

ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة بضرورة إدراج كافة القرى الأكثر احتياجا على التوالي بنطاق المحافظة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين في كافة قرى المحافظة حسب الأولى بالرعاية، مؤكدا ضرورة العمل على أن تصل القوافل المجانية لجميع القرى والعزب والكفور بنطاق المحافظة.

وجاءت موافقة محافظ الدقهلية على تسيير وتنفيذ القوافل الطبية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بشأن خطة القوافل الطبية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن تنفيذ خطة القوافل خلال شهر ديسمبر القادم تشمل قرية منشأة النصر مركز شربين يومي الجمعة والسبت 13,14 ديسمبر، وقرية جاليا الأولى بمركز بلقاس يومي 27,28 ديسمبر، وقرية القيطون بمركز ميت غمر يومي 21,22 ديسمبر المقبل، لتغطية وتوفير الخدمة للمترددين على القافلة من أبناء القرية والقرى المجاورة.