محافظ الدقهلية يكلف مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمرور على وحدة توزيع البوتاجاز

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمرور على وحدة توزيع البوتاجاز التابعة للوحدات الإنتاجية بالتعاون الإنتاجي بالمحافظة.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة توفير السلع الاستراتيجية للمواطن المصري بالاسعار الرسمية ومنها سلعة غاز البوتاجاز.

وأوضح "مرزوق" ان الوحدة تقوم بتوزيع اسطوانات البوتاجاز بعد استلامها من محطة التعبئة على السادة مواطني المحافظة بالسعر الرسمي وقدره ١٦٠ جنيه وذلك بعد اضافة ١٠ جنيه قيمة التوصيل لداخل مدينة المنصورة تنفيذا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية.

ومن جانبه قال مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار انه تنفيذا لتكليفات " محافظ الدقهلية" فقد تم المرور على سيارات وحدة توزيع غاز البوتاجاز التابعة للوحدات الانتاجية بادارة التعاون الانتاجي يالمحافظة وذلك بمرافقة كل من مدير ادارة التعاون الانتاجي و مدير وحدة البوتاجاز بالمحافظة.

وأوضح مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بأن الوحدة قامت بتوزيع وبيع أكثر من ٧٥ الف اسطوانة غاز بوتاجاز منزلي على مواطني مدينة المنصورة بالمناطق الغير مرفقة بالغاز الطبيعي خلال الفترة من ١ / ٧ / ٢٠٢٤ وحتى اليوم بالسعر الرسمي المقرر من مجلس الوزراء وباشراف مديرية التموين ومباحث التموين بالدقهلية.

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