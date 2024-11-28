مناقشات عن حقوق ذوي الهمم وأنشطة لطلاب المدارس بثقافة القليوبية

أقيمت بمواقع فرع ثقافة القليوبية فعاليات ثقافية وفنية، في إطار أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبرامج وزارة الثقافة.

وشهد بيت ثقافة سنديون، محاضرة تثقيفية بعنوان "احترام وتقدير الآخر من ذوي الهمم"، بمدرسة إبراهيم عبد الرازق الإعدادية المشتركة بقرية كفر أبو جمعة، تناولت بها علا علي النجار أخصائي ثقافي، الإعاقة وأنواعها، وأكدت أهمية عدم التمييز بين الأشخاص بسبب الإعاقة، والمساواة في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما شددت على إزالة جميع المعوقات التي تحول دون تمتع ذوي الهمم بهذه الحقوق، وتهيئة الظروف المناسبة لهم للعيش بكرامة.

وضمن خطة الأنشطة الفنية والثقافية لطلاب المدارس، قدمت مكتبة العبور، ورشة فنون تشكيلية، لمجموعة من طلاب مدرسة باك لاين الرسمية بالعبور، بعنوان "ورشة منظور هندسي"، تدريب علا علي، هاجر جمال، دعاء منصور، استهدفت الورشة تنمية مهارات المشاركين في الفنون التشكيلية، مع التركيز على أسس ومفاهيم المنظور الهندسي، بما يساهم في تعزيز الإبداع الفني لدى المشاركين.

كما استضاف بيت ثقافة الخانكة مجموعة من طلاب مدرسة السلطان الأشرف، تضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة الهادفة لتعزيز القراءة وتنمية الوعي الثقافي بين الطلاب، بجانب إقامة مسابقة في القراءة الحرة.

وفي إطار برنامج فرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، واصل بيت ثقافة الخانكة فعالياته بأمسية أدبية شهدت مشاركة مجموعة من الشعراء والفنانين، افتتحت الأمسية بكلمة ترحيبية ألقاها الصحفي والشاعر محمد حشيش، ثم قصيدة "لما أخاف" للشاعرة روان أحمد، وشارك الشاعر محمد عطا بقصيدة "يا أبو الريش"، وألقى الشاعر سعيد مراد قصيدة رثاء مؤثرة، قصيدة "أحبك بجنون" للشاعر محمد جودة، وأغنية "أنت عمري" سند أحمد، وألقت الشاعرة ناهد أحمد قصيدة "فلسطين".

وشهدت الأمسية قصيدة "يا بياعين العيش والملح" سارة سليمان، "مابقاش عندي في حبك طاقة" نعيمة علي، وقصيدة "بلدي مصر وفلسطين" محمد خميس، واختتمت بأغنية "كان لك معايا" بصوت الفنان كرم علي.



