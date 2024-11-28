عبد العاطي يجري سلسلة اتصالات مع وزراء خارجية عدة دول

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مساء أمس الأربعاء، اتصالات هاتفية مع "تيتي أنطونيو" وزير خارجية أنجولا، و"أولوشيجون أدجادجي" وزير خارجية بنين، و"محمد مباي" وزير خارجية جزر القمر، و"فيلومينو مونتيرو" وزير خارجية الرأس الأخضر، و"فرانسيس الغالي" نائبة وزير خارجية سيراليون - كل على حده - وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات مع الدول الأفريقية.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصالات على التطلع لتوطيد العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة واستشراف فرص جديدة للتعاون المتبادل لتحقيق المصالح المشتركة في ظل العلاقات المميزة التي تجمع مصر بالدول الأفريقية الصديقة، مشيراً إلى أهمية تفعيل اللجان المشتركة لدعم التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتدشين منتديات الأعمال لدعم العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد في هذا السياق على الدور البارز الذي تلعبه الشركات المصرية في دعم مشروعات التنمية في دول أفريقية عديدة وما تمتلكه من خبرات متراكمة وواسعة يمكن أن تستفيد بها الدول الأفريقية. منوها إلى أهمية تنشيط وتيرة الزيارات المتبادلة لتعزيز التنسيق المتبادل وتعزيز أطر التعاون المشتركة.

كما استعرض وزير الخارجية مع نظرائه التطورات في الاتحاد الأفريقي، مؤكداً على أهمية الحفاظ على وتيرة التشاور المتبادل في مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك بالمنظمة، وأهمية التنسيق في المسائل الخاصة بآليات عمل الاتحاد وسبل تفعيل مؤسساته لتعزيز التكامل بين الدول الأفريقية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في القارة.

واتفق الوزير عبد العاطى مع نظرائه على التنسيق المشترك في الأطر الدولية لدعم قضايا القارة الأفريقية، وتبادل تأييد الترشيحات خاصة في المحافل الإقليمية والدولية.

