الأربعاء.. وزارة الثقافة تكرم الفنانة فردوس عبدالحميد بالمسرح القومي

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ احتفالية كبرى لتكريم الفنانة فردوس عبدالحميد؛ بحضور رموز ونجوم الفن المصري، وذلك في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق 4 ديسمبر 2024م، بالمسرح القومي.

يتضمن برنامج الحفل؛ عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنانة فردوس عبدالحميد، مادة علمية وسيناريو علي داود، تصوير محمد محسن ومصطفى سيد، مونتاج أحمد فتحي وأيمن محفوظ، إخراج أحمد عادل.

كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ بقيادة المايسترو أحمد ماهر أغنية "كل دة كان ليه" غناء: الفنان أحمد محسن، "بتغني لمين يا حمام"، "ورجعت يا قمر من البلاد البعيدة" غناء: الفنانة هند عمر.

ويختتم الحفل بإهداء الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائها الفني.

ويأتي الحفل في إطار خطة وزارة الثقافة لتكريم رموز الفن الذي ساهموا في تشكيل الهوية الفنية المصرية، وتحت إشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.