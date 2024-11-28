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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ندوات توعوية بقرى حياة كريمة ضمن حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"

تنظيم الندوات التوعوية
تنظيم الندوات التوعوية بقري حياة كريمة
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تستكمل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" سلسلة الأنشطة والفعاليات التى يتم تنفيذها داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، حيث أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لوحدة تكافؤ الفرص بالتنسيق مع القيادات الجامعية والدينية لمواصلة تنفيذ الفعاليات والندوات التوعوية المتعلقة بحملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"، والتى تم إطلاقها فى الفترة 25 نوفمبر، وتستمر حتى 10 ديسمبر المقبل .

نشر الوعي والتثقيف بتعظيم دور المرأة في المجتمع

وأوضح أنه يتم تنفيذ الحملة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، وتستهدف نشر الوعى والتثقيف بتعظيم دور المرأة فى المجتمع، ومناهضة أى أشكال للعنف ضد المرأة، وذلك بمشاركة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، ورؤساء الوحدات المحلية .

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تنظيم الندوات التوعوية بقرى غرب أسوان ، والحجز بحرى بإدفو، وتستكمل بمدينة كلابشة بنصر النوبة فى 2 ديسمبر، وقرية الجعافرة بدراو  يوم 4 ديسمبر ، وقرية المنشية بكوم أمبو يوم 9 ديسمبر المقبل .

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حياة كريمة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ندوات توعوية أخبار محافظة أسوان