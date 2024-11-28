محافظ الإسكندرية يستقبل وفدًا من ممثلي الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، بمقر ديوان عام المحافظة، وفدا من ممثلي الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”، وصندوق التنمية الحضرية على هامش افتتاح عدد من المشروعات المنفذة بمنطقة معمورة البلد بنطاق حي المنتزه ثان، وذلك في إطار مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية والممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية.

في البداية، رحب المحافظ بالحضور الكريم على أرض مدينة الإسكندرية، وثمن دور جميع الجهات القائمة على تنفيذ "مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية والممول من الاتحاد الأوربي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ".

وقال الفريق أحمد خالد أنه في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فأن الدولة بجميع مؤسساتها حريصة على الوصول إلى رضا المواطن، وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطن على كافة المستويات.

جاء ذلك بحضور توماس فيندبو ممثلا عن الاتحاد الأوروبي، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وإفوا دادز أرثر مدير مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية (CBUID)، والمهندسة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة.