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الخميس 28 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25 إلى لبنان

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وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الخميس، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية.

وتحمل الطائرة مساعدات إغاثية متنوعة تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائية.

وكانت الطائرة قد غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في وقت سابق اليوم، متوجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي بمدينة بيروت.

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الإنساني الرائد وتجسيدًا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة للمملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة لمواجهة جميع الأزمات والصعوبات التي تمر بها.

الطائرة الإغاثية السعودية لبنان