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الخميس 28 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تسليم 10 مراكب صيد مجهزة لصغار الصيادين بليسا الجمالية

جانب من فعاليات تكريم
جانب من فعاليات تكريم مراكب الصيد بليسا الجمالية
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سلمت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن بالدقهلية بالإنابة عن اللواء طارق مرزوق محافظ الإقليم وبالتنسيق مع اللواء عادل برغش رئيس مركز الجمالية، 10 مراكب صيد حديثة مزودة بموتور ومعدات، لصغار الصيادين بليسا الجمالية.

كما جرى دعم 10 صيادين بشباك بليسا الجمالية بتكلفة نصف مليون جنيه بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة مصر الخير.

وأوضحت وكيل وزارة التضامن، أن الفعاليات تمت تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتورة مايا مرسي تم تسليم هذه المراكب في احتفالية ،لتوفير مصدر دخل ثابت لصغار الصيادين وأسرهم واستثمار لمهاراتهم التي اكتسبوها في الصيد وفي إطار تنمية أعمال الصيد في بحيرة المنزلة.

واضافت، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ أهداف مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" وجهود وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.

كما تضمنت الاحتفالية تفقد المراكب وإهداء أصحابها وثيقة تملك المركب، وشارك في الاحتفالية عدد كبير من أهالي مدينة الجمالية وأسر الصيادين، وحضر الفاعليات حسن أبو مسلم، مدير مكتب مصر الخير بالدقهلية، مصطفى يونس مسؤول تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، رضا علي مدير العلاقات العامة بمديرية التضامن الاجتماعي، حسن زاهر مدير إدارة الجمالية الاجتماعية.

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