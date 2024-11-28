محمد الشوكي رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة مطروح ويحيى عبد القادر نائبًا

أعلنت جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من نوفمبر 2024، انتهاء فعاليات ماراثوان انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025 والتي اختتمت بانتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه.

وأشاد رئيس جامعة مطروح باهتمام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاتحادات الطلابية ودورها في تمثيل طلاب الجامعات تمثيلًا مشرفًا، مما يتيح الفرصة أمامهم للمشاركة الفعالة في تقديم نموذج للممارسة الديمقراطية داخل جامعاتهم.

وقدم الدكتور مصطفى النجار التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين في انتخابات الاتحادات الطلابية، مشيرًا إلى أن نتيجة الانتخابات أسفرت عن فوز الطالب محمد علي حامد الشوكي بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة مطروح، والطالب يحيى غانم عبدالقادر، نائبًا لرئيس اتحاد الجامعة.

كما هنأ رئيس الجامعة الطلاب والطالبات الفائزين بعضوية مجلس جامعة مطروح باللجان النوعية المختلفة، وجاءت نتائج الانتخابات كالتالي: لجنة الأسر، آية ياسر ذكي، أمينًا، وشريف محمد الشبراوي، أمينًا مساعدًا، واللجنة الفنية، إسراء محمد فتوح، أمينًا، وولاء رفعت محمد، أمينًا مساعدًا، واللجنة الرياضية، حسن حسين إبراهيم، أمينًا، ومحمد طه عبد الرحمن، أمينًا مساعدًا، واللجنة الثقافية، ساجي سامح صبحي، أمينًا، وحنين سلامة عوض، أمينًا مساعدًا، ولجنة الجوالة، مهند عاطف خليل، أمينًا، وأحمد محمد محمد، أمينًا مساعدًا، واللجنة الاجتماعية، عمار ياسر مصطفى، أمينًا، وأبو القاسم عبدالسلام أبو القاسم، أمينًا مساعدًا، واللجنة العلمية، محمود محمد فتحي، أمينًا، والسيد عبدالعاطي محمد، أمينًا مساعدًا.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللجنة المشرفة على العملية الانتخابية؛ للتنظيم والإعداد الجيد لجميع مراحل العملية الانتخابية، وخروجها بالصورة المشرفة اللائقة.

ودعا الدكتور مصطفى النجار رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وجميع أعضاء مجلس الاتحاد الجدد، بالظهور والتمثيل المشرف لجامعتهم وزملائهم الطلاب، وبذل الجهد والاجتهاد من أجل خدمة طلاب الجامعة.