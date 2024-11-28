بالصور.. بدء فعاليات ملتقى الأقصر الدولي للتصوير

أعلنت اللجنة العليا لملتقى الأقصر الدولي للتصوير، الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية عبر قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، عن بدء فعاليات الدورة السابعة عشر الجديدة للملتقى، والتي تستمر حتى 7 ديسمبر.

ويشارك في الملتقي مجموعة متميزة من التشكيليين في مصر والعالم ضم: (من مصر) عصام معروف، عبد الوهاب عبد المحسن، أحمد عبد الفتاح، أدهم البدوى، أحمد يحيى البدوي، محمد صبري بسطاوي، بانسية أحمد، دينا عبد النبي، هشام عبد العزيز، وعقيلة رياض.

بالإضافة إلى 5 فنانين من الدول العربية وهم: شهد الرز "سوريا"، جود الزوايده "الأردن"، طارق كمال الدين "السودان"، آمنة نصيرى "اليمن" وابتسام الصفار "قطر".

كما يشارك 10 فنانين أجانب، هم: برهان أحمدي "مقدونيا"، أبو بكر نكشيدي "موريشيوس"، جوستينا فارفاس "بولندا"، أولجا مولر "روسيا"، سفيلتلا رادولوفا "بلغاريا"، أداما بوى "السنغال"، فاهيدة حسنة نيمنبيغو "الجبل الأسود" جونا ديفدى "ألبانيا"، جو آن مورنينج "الولايات المتحدة الأمريكية" وهارش أغراوال "الهند".

ويقام الملتقى بالتعاون بين صندوق التنمية الثقافية وقطاع العلاقات الثقافية والهيئة العامة لقصور الثقافة.