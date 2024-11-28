ads
الخميس 28 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

بالصور.. بدء فعاليات ملتقى الأقصر الدولي للتصوير

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت اللجنة العليا لملتقى الأقصر الدولي للتصوير، الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية عبر قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، عن بدء فعاليات الدورة السابعة عشر الجديدة للملتقى، والتي تستمر حتى 7 ديسمبر.

ويشارك في الملتقي مجموعة متميزة من التشكيليين في مصر والعالم ضم: (من مصر) عصام معروف، عبد الوهاب عبد المحسن، أحمد عبد الفتاح، أدهم البدوى، أحمد يحيى البدوي، محمد صبري بسطاوي، بانسية أحمد، دينا عبد النبي، هشام عبد العزيز، وعقيلة رياض.

بالإضافة إلى 5 فنانين من الدول العربية وهم: شهد الرز "سوريا"، جود الزوايده "الأردن"، طارق كمال الدين "السودان"، آمنة نصيرى "اليمن" وابتسام الصفار "قطر".

كما يشارك 10 فنانين أجانب، هم: برهان أحمدي "مقدونيا"، أبو بكر نكشيدي "موريشيوس"، جوستينا فارفاس "بولندا"، أولجا مولر "روسيا"، سفيلتلا رادولوفا "بلغاريا"، أداما بوى "السنغال"، فاهيدة حسنة نيمنبيغو "الجبل الأسود" جونا ديفدى "ألبانيا"، جو آن مورنينج "الولايات المتحدة الأمريكية" وهارش أغراوال "الهند".

ويقام الملتقى بالتعاون بين صندوق التنمية الثقافية وقطاع العلاقات الثقافية والهيئة العامة لقصور الثقافة.

قد يكون فن ‏شخص واحد‏
قد يكون فن ‏شخص واحد‏
قد يكون فن ‏شخص واحد‏
قد يكون فن ‏شخص واحد‏
قد يكون فن ‏شخصين‏
قد يكون رسمًا توضيحيًا لـ ‏نص‏
ملتقى الأقصر الدولي للتصوير وزارة الثقافة المصرية صندوق التنمية الثقافية المعماري حمدي السطوحي الهيئة العامة لقصور الثقافة