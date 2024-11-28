كلية بيت لحم للكتاب المقدس تنظم لقاءً روحيًا للطلاب

نظم المكتب الأكاديمي في كلية بيت لحم للكتاب المقدس- القدس، لقاءً روحيًا لطلاب الصف التاسع إلى الحادي عشر من الشبيبة، تركز حول زمن المجيء.

تخلل اللقاء أوقات تأمل وصلاة، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الهادفة التي سلطت الضوء على معاني زمن المجيء، والاستعداد الروحي للاحتفال بميلاد السيد المسيح، كما أتيحت للطلاب فرصة للمشاركة في ورش عمل تفاعلية عززت روح الإيمان والمحبة.

يأتي هذا اللقاء في إطار رسالة الكلية لتعميق القيم الروحية لدى الشباب، وتجسيد معاني الإيمان في حياتهم اليومية.

وثمن المكتب الأكاديمي مشاركة طلاب شبيبة دلاسال وتطلع إلى المزيد من الفعاليات التي تغني الروح وتعزز القيم المسيحي.