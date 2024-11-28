وكيل تعليم القاهرة تتابع انتظام الدراسة بمدارس المقطم

قامت الدكتورة همت أبو كيلة، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس، بجولة تفقدية شملت مدرستي “تحيا مصر 3” و”تحيا مصر 5” التابعتين لإدارة المقطم التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات سماح إبراهيم، مدير المديرية، وحرصًا على متابعة سير العملية التعليمية.

ورافقها خلال الجولة عواطف مهني، مدير إدارة المقطم التعليمية، وتابعت وكيل المديرية نسب الحضور والغياب، مؤكدة على ضرورة حصر نسب الغياب يوميًا، والتشديد على تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي. كما تفقدت الفصول الدراسية وراجعت كراسات الحصة وأداء الطلاب في الواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية، مع التركيز على مستوى القراءة والكتابة.

وشددت “أبو كيلة”، على الالتزام بالقرارات المنظمة لأعمال التقييمات وأعمال السنة، لضمان تحقيق أهداف العملية التربوية وخلق بيئة مدرسية آمنة ومحفزة للتعلم.