نائب محافظ الجيزة يشهد إطلاق فعاليات القافلة المجانية الشاملة لأهالي "الرقة" بالعياط

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن فاعليات القافلة المجانية الشاملة التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع محافظة الجيزة وجامعة القاهرة بقرية الرقة الغربية بمركز العياط علي أخر الحدود الجنوبية لمحافظة الجيزة ، في إطار تكليفات المهندس عادل النجار.

وتعتبر المبادرة فاعلية تنموية كبرى تنفذ بالتعاون مع الجهات المعنية (وزراة الصحة وجامعة القاهرة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان والمجلس القومي للمرأة)

وتشمل فعاليات المبادرة قوافل طبية من (مختلف التخصصات) وقافلة طبية من كلية طب أسنان وقافلة بيطرية من كلية الطب البيطري لتقديم جميع الخدمات البيطرية لأهالينا المزارعين وفتح فصول (محو الأمية) وخدمات صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي للنشأ والكبار وتقديم خدماته في التصدي للجمهور ونشر الوعي بخطورة الأدمان علي الفرد والمجتمع.

والتقى نائب المحافظ خلال الفعاليات بعدد كبير من مواطني القرية لبحث شكاواهم ومطالبهم.

ورافق نائب المحافظ المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز العياط، والدكتور أحمد شعيب منسق عام حياة كريمة بالجيزة، والدكتور مصطفي محمدنائب منسق عام حياة كريمة بالجيزة.