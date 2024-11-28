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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

طلاب طب أسيوط يزورون محطة مرشحة النزلة للتعرف على مراحل تنقية المياه.. صور

طلاب جامعة أسيوط
طلاب جامعة أسيوط
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استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد طلاب كلية الطب بجامعة أسيوط في زيارتهم لمحطة مياه نزلة عبد اللاه المرشحة للتعرف على مراحل تنقية المياه بداية من استقبالها من نهر النيل حتى ضخها في الشبكات للمواطنين.

وتؤكد شركة المياه أن استقبالها لطلاب المدارس والجامعات يأتى ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين الشركة ووزارة التربية والتعليم  بهدف رفع الوعي الثقافي لدى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها وعدم الاسراف في استخدامها لما لها من أهمية بالغة لا نشعر بها إلا عند فقدها.

بدأت الجولة بالمرور على مأخذ المحطة ومن ثم مشاهدة استقبال المياه ببئر التهدئة ثم عنبر العكرة الذي يتم فيه رفع المياه من نهر النيل إلى بئر التوزيع لتوزيعها على المروقات الأربعة بمحطة نزلة عبد اللاه، وهى المرحلة الأولى لتنقية المياه حيث يتم حقن الشبة والكلور بصفة ابتدائية ثم المرور على المرحلة الثانية من مراحل التنقية وهي مرحلة المرشحات حيث يتم ترشيح المياه عبر طبقات المرشح ومن ثم حقن الكلور النهائي ودخول المياه على الخزانات الأرضية وبعد ذلك  ضخ المياه عبر طلمبات عنبر المياه المرشحة عبر الشبكات المغذية لمدينة أسيوط.

جدير بالذكر أنه يتم سحب عينات من المياه بصفة دائمة عبر كل مراحل التنقية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المعلنة من وزارة الصحة.

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