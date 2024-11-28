استدعاء ثنائي زد لمعسكر منتخب مصر لكرة الصالات للسيدات

أعلن الجهاز الفني لكرة القدم النسائية بفريق زد استدعاء ثنائي الفريق يارا صبري ومنى السيد لمعسكر منتخب مصر لكرة الصالات للسيدات استعدادًا لتصفيات كأس العالم.

ويواصل منتخب السيدات لكرة الصالات معسكر مفتوح الذي بدأ من يوم 25 الماضي ويستمر حتى 30 نوفمبر المقام في ضوء التحضيرات في ضوء التحضيرات لتصفيات كأس العالم في نسختها الأولي،تحت قيادة كابتن نادر رشاد المدير الفني، وبالتنسيق مع كابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

يأتي المعسكر لمنتخب مصر لكرة الصالات للسيدات الذي تم تشكيله لأول مرة في التاريخ استعدادا للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في الفلبين في صيف 2025.

الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات سيدات:

ويضم الجهاز الفني كلا من : كابتن أيمن عبد الرحمن مدرب حراس، كابتن سونيا إداري الفريق، كابتن محمد أكمل طبيب الفريق، الدكتورة رانيم عبد الراضي علاج طبيعي، الدكتورة دينا الرفاعي المشرف على المنتخب.

يذكر أن هناك أربع بطولات نسائية عالمية منظمة من قبل الفيفا تضم: كأس العالم للسيدات لكرة القدم، وكأس العالم للسيدات تحت20 سنة لكرة القدم، وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة لكرة القدم، وكأس العالم لكرة القدم الصالات للسيدات.