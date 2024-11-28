عقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا مع موجهي عموم الأنشطة التربوية والموجهين الأوائل والموجهين؛ وذلك بقاعة التوجيه الفني في ديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، ومحمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة توجيهات عموم الأنشطة لتفعيل ممارسة الطلاب للنشاط التربوي بالمدارس خلال المرحلة المقبلة ومشاركة المديرية باحتفالات العيد القومي المحافظة منتصف ديسمبر المقبل.

وأكدت وكيل الوزارة خلال الاجتماع على أهمية الأنشطة التربوية بالعملية التعليمية ودورها الإيجابي في جذب الطلاب للمدارس وزيادة ارتباطهم بها من خلال تنظيم ورش عمل ومحاضرات وندوات ومسابقات ثقافية وفنية وقوافل اجتماعية بكافة مدارس المحافظة، مشيرة إلى أهميتها القصوى في اكتشاف المواهب الطلابية ودورها المحوري في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم في جميع المجالات.

وأضافت فتحي أن تفعيل الأنشطة التربوية بكافة نوعياتها على الوجه الأمثل بالمدارس ضمن أولويات خطة المديرية لاستثمار طاقة الطلاب فى ممارسة الأنشطة المتنوعة من أجل إعداد جيل من أبناء المحافظة قادر على تحمل المسؤولية.

وكيل تعليم مطروح تبحث خطة تفعيل ممارسة الأنشطة التربوية خلال المرحلة المقبلة

IMG-20241128-WA0009

IMG-20241128-WA0001

IMG-20241128-WA0005

IMG-20241128-WA0006

IMG-20241128-WA0007

IMG-20241128-WA0008

IMG-20241128-WA0003

IMG-20241128-WA0004