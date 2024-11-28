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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: تكثيف الجهود لإنجاح مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

دورات تدريبية لريادة
دورات تدريبية لريادة الأعمال بأسوان
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وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة وتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لاستمرار تنفيذ المزيد من الأنشطة والبرامج المتنوعة لإنجاح فعاليات المبادرة الوطنية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين جودة الحياة وخلق أجيال جديدة  قادرة على الإبداع والإبتكار فى كافة المجالات بإستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، أنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم  5 دورات تدريبية لريادة الأعمال بقريتى الطويسة والشطب بمركز دراو، بجانب قرية الأعقاب بمركز أسوان .

5 دورات تدريبية لريادة الأعمال 

وأشارت إلى أن التدريبات استهدفت 150 سيدة وفتاة وشملت حزمة من الفعاليات التى تهدف إلى تنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لإقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك من خلال تسليط الضوء على موضوعات التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد، علاوة على رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، وكيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات وغيرها من الموضوعات الهامة .

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