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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محاضرة لمدير مكتبة الإسكندرية فى مئوية مصطفى سويف

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
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نظمت كلية الآداب جامعة القاهرة احتفالية ثقافية بمناسبة اليوبيل الذهبى لبدء الدراسة فى قسم علم النفس، وبمناسة مئوية الدكتور الراحل مصطفى سويف مؤسس قسم علم النفس.

وقد ألقى الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية محاضرة بهذه المناسبة بعنوان "العلوم الاجتماعية فى عالم ما بعد الحداثة". وأكد خلالها أهمية مواكبة رسائل الماجستير والدكتوراة للمتغيرات، وعدم الاكتفاء بالدراسات الكلاسيكية التقليدية فى علم الإجتماع.

وشهدت المحاضرة جمع غفير من أساتذه الأقسام المختلفة لكلية الآداب جامعة القاهرة والكليات المناظرة فى العديد من الجامعات المصرية إضافة إلى أعداد كبيرة من طلاب كلية الآداب بأقسامها.
عُقدت الإحتفالية تحت رعاية الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة والدكتور نجلاء رافت سالم عميد كلية الآداب، ونظمها دكتور فكرى العتر مقرر لجنة المؤتمرات والندوات.

وألقت دكتورة صفاء اسماعيل مرسى رئيس قسم علم النفس كلمة تحدثت فيها عن رحلة الدكتورمصطفى سويف مع علم نفس والتى توجت بفصله عن قسم الفلسة وقرأت آخر ما كتب بخط يده قبيل رحيله عن رحلته العلمية، وترأس الجلسة الدكتور معتز سيد عبد الله سليمان أستاذ علم النفس ومساعد رئيس الجامعة وتحدث عن رحلة الدكتور أحمد زايد العلمية وإنجازاته التى جعلت منه أحد أهم علماء الإجتماع. 

وفى نهاية اللقاء قامت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة الكلية بتكريم الدكتور زايد وإهدائه درع الكلية.

الدكتور أحمد زايد جامعة القاهرة رسائل الماجستير والدكتوراه علم الاجتماع علم النفس كلية الآداب جامعة القاهرة مدير مكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية اليوبيل الذهبى العلوم الاجتماعية