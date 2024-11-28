مياه سوهاج تشارك بعدد من الأنشطة التوعوية والخدمية

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إن الشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج نفذت عددًا من الأنشطة التوعوية والخدمية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فى سبتمبر الماضي والتي تستهدف التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية والخدمية للمواطنين.

وأضاف رئيس شركة مياه سوهاج، أنه تم تنفيذ الانشطة التوعشوية والخدمية بجميع مراكز محافظة سوهاج بنسبة انتشار 100%.

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف واستطلاع الرأى أنه تم تنفيذ أنشطة لطلاب المدارس واستطلاعات رأى ميدانية وعبر الهاتف للمواطنين وأنشطة توعية مباشرة مع الجمهور المحلي وحملات توعية ميدانية وقوافل مائية وكذا توعية رواد المساجد والكنائس.

وأضافت سهيل، أنه تم نشر رسائل التوعية الإلكترونية بهدف رفع الوعي المائى لدى المواطنين وتعريفهم بقضايا المياه وكيفية الحفاظ عليها وعلى استثمارات الدولة وغرس مفهوم الترشيد لجميع الفئات والأعمار وتقديم خدمات مجانية تتمثل في استقبال شكاوى المواطنين وحلها والكسح المجاني وفحص العدادات وتحليل عينات مياه واستقبال طلبات العملاء من خلال سيارات خدمة العملاء المتنقلة هذا بالاضافة إلى استقبال شباب الخريجين من المعاهد والجامعات لتادية الخدمة العامة بالشركة لمدة عام لتدريبهم وتاهيلهم لسوق العمل.