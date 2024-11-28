«القابضة للصناعات الغذائية» تشارك بسيارات سلعية في سوق اليوم الواحد ببني سويف

شاركت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدد من السيارات السلعية المتنقلة في سوق اليوم الواحد بمحافظة بني سويف.

يأتي ذلك في إطار تكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين بجميع المحافظات وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

تأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية الوزارة لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين وضمان وصولها وتوافرها بكل المحافظات والقرى والنجوع على مستوى الجمهورية، حيث قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ سيارات متنقلة محملة بكل السلع الغذائية الأساسية والتي تهم الأسرة المصرية.