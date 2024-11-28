سفير أنقرة: تعاون مصري- تركي بمجالات التكنولوجيا والتعليم لتعزيز الابتكار

زار السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلو شن، جامعة النيل، بدعوة من رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور وائل عقل.

رافق السفير في الزيارة المستشار التعليمي بالسفارة التركية، إبراهيم أصلان، حيث تم استقبالهم بحضور رئيس الجامعة ونائبه البروفيسور يوهانسن عيد، إلى جانب الدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر، والدكتور عصام رشدي نائب رئيس الجامعة.

ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين جامعة النيل ومؤسسات التعليم العالي ومجمعات التكنولوجيا في تركيا.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية الابتكار والتكنولوجيا في برامج الجامعة، مسلطًا الضوء على شراكتهم مع شركة "بيكو"، إحدى أكبر الاستثمارات التركية في مصر. كما كشف عن خطط التوسع بإنشاء ست كليات جديدة إلى جانب الكليات الحالية.

وأكد السفير صالح موطلو شن خلال الزيارة أن التعاون بين مصر وتركيا في مجالات التكنولوجيا والتعليم يُعد أمرًا طبيعيًا بالنظر إلى العلاقات الأخوية بين البلدين. وأعرب عن تطلعه للشراكة مع جامعات ومجمعات تكنولوجية تركية مثل جامعة الشرق الأوسط التقنية وجامعة إسطنبول التقنية ومجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا.

شملت الزيارة جولة في أقسام الابتكار والبحث والتطوير بالجامعة، حيث أثنى السفير على جهود الجامعة في دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة. وخلال الجولة، قدّم السفير مبلغ 5 آلاف جنيه كهدية للطالب الأول في حفل التخرج، و5 آلاف جنيه لطالب من غزة، في بادرة لتعزيز روح التقدير والدعم.

في ختام الزيارة، اتفق الجانبان على استمرار التواصل لتعزيز التعاون المشترك في المجالات التعليمية والتكنولوجية.

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