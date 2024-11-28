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الخميس 28 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. أحياء القاهرة وشوارعها تسيطر على برومو الفيلم العالمي Inheritance

فيلم Inheritance
فيلم Inheritance
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طرحت الشركة المنتجة لفيلم Inheritance "الميراث" للمخرج نيل بيرجر البرومو الرسمي التشويقي للعمل، استعدادا لطرحه في السينمات ودور العرض المختلفة 24 يناير المقبل، وهو العمل الذي جرى تصوير بعض مشاهده مؤخرا في مصر، حيث سيطرت أحياء القاهرة وشواعها على البرومو.

فيلم " Inheritance " عرض مؤخرا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتدور أحداثه عندما تكتشف مايا أن والدها سام كان جاسوسًا في يوم من الأيام، تجد نفسها فجأة في قلب مؤامرة دولية، وقام ببطولة العمل كل من فيبي دينيفور، ريس إيفانز، سيارا باكسينديل، كيرستي بريان، بايرون كلوهيسي دانيال جوي أولبرايت، سليم صديقي، مجد عيد، خوسيه ألفاريز، جاك ليونز.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم Inheritance