بيربوك: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بصيص أمل للمنطقة بأكملها

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن الاتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، الذي تم التوصل إليه في 26 نوفمبر، يمثل بصيص أمل للمنطقة بأكملها.

وأوضحت بيربوك أن هذا الاتفاق يتيح لمئات الآلاف من النساء والأطفال والعائلات في لبنان فرصة لحياة خالية من الخوف والفرار، بينما يمنح سكان شمال إسرائيل، الذين تعرضوا لنيران صواريخ حزب الله لأكثر من عام، فرصة للعودة إلى منازلهم بسلام.

وأشادت بيربوك بجهود الوساطة الدولية، لا سيما من قبل الولايات المتحدة وفرنسا، التي لعبت دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا النجاح الدبلوماسي، مؤكدة دعم ألمانيا لهذه المساعي من خلال دبلوماسية مكوكية مكثفة.

وشددت الوزيرة على ضرورة الالتزام بتنفيذ الخطوات المتفق عليها في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي يهدف إلى تحقيق حل دائم للصراع، مشيرة إلى أهمية دور قوات "اليونيفيل" في دعم الجيش اللبناني لتحقيق الاستقرار في المناطق الحدودية.

كما دعت بيربوك الشعب اللبناني إلى تجاوز الجمود السياسي والاقتصادي في البلاد، مؤكدة ضرورة انتخاب رئيس جديد وحل الأزمة البرلمانية لتحقيق استقرار داخلي.

وفي ختام تصريحها، طالبت بيربوك بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، لإطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم الرهائن الألمان، ولإنهاء معاناة المدنيين.