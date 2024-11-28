وزارة الصحة تنظم قافلة طبية مجانية للأسنان بشمال سيناء (صور)

نظمت وزارة الصحة والسكان، قافلة طبية مجانية متخصصة في طب الأسنان لتقديم الخدمات الطبية المتخصصة للمواطنين بمحافظة شمال سيناء خلال الفترة من 17 إلى 18 نوفمبر 2024، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في المناطق النائية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه تم تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ 60 مواطنا، من ضمنهم حالتان من ذوي الهمم، شملت الخدمات الطبية المقدمة الخلع والحشو للأطفال والكبار، بجانب خدمة تثبيت التركيبات السنية.

من جانبه أشار الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى المرور على مستشفيين رئيسيين في المحافظة، هما مستشفى العريش العام ومستشفى الشيخ زويد، وذلك لمتابعة سير العمل وتقديم الدعم الطبي اللازم، كما شمل المرور عددًا من المراكز والوحدات الصحية في المنطقة لضمان التأكد من استمرارية تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وأضاف "بيتر" أنه تم تنظيم ورشتي عمل لـ 27 من أطباء الأسنان على مستوى المحافظة خلال الفترة نفسها، في جراحات اللثة وأساسيات مكافحة العدوى في عيادة طب الأسنان، وذلك بهدف تعزيز المهارات الطبية للأطباء وضمان تقديم أفضل رعاية صحية.

وأكد أن الوزارة مستمرة في تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين، مع التركيز على تدريب الأطباء وتأهيلهم بما يضمن تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة في مختلف أنحاء الجمهورية.

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