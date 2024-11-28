تكريم المخرج السوري باسل الخطيب بمهرجان ضيافة 

شهد مهرجان ضيافة في دورته الثامنة، التي أقيمت في دبي أمس وأهديت إلى روح الشاعر نزار قباني، تكريم المخرج السوري الكبير باسل الخطيب بجائزة التميز الإبداعي، ليصبح بذلك أول مخرج درامي وسينمائي سوري يحصد هذا التكريم المرموق.

جاء هذا التتويج تقديرا لمسيرته الفنية التي تخللتها أعمال مميزة، كان أبرزها عمل درامي حمل توقيعه واستوحى فيه روح نزار قباني.

عودة باسل الخطيب إلى الدراما الخليجية

وبعد غياب طويل عن الدراما الخليجية، بدأ باسل الخطيب مؤخرا تصوير مسلسل "أفكار أمي" في الكويت.

العمل يجمعه مجددا مع النجمة الكويتية الكبيرة حياة الفهد، حيث تعاونا سابقاً في مسلسلي "أسد الجزيرة" (2006) و"مارغريت" (2021).

"أفكار أمي" يضم نخبة من نجوم الدراما الخليجية، منهم إبراهيم الحساوي، شيماء علي، ريم أرحمة، هيلدا، زهرة الخرجي، حسين حداد وغيرهم. المسلسل من إنتاج مؤسسة الفهد، ويخضع للإشراف العام من يوسف الغيث.

