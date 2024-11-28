باحث سياسي: إيران بعيدة عن تهديدات مرشحي إدارة ترامب

علّق الباحث السياسي محمد العالم، على تعرض عدد من المرشحين لتولي مناصب عليا في الإدارة المقبلة، لتهديدات بوجود قنابل في منازلهم وبلاغات كاذبة، قائلًا، إن أي تهديدات تخص الأمن القومي الأمريكي توصف بالعنيفة أو تؤخذ على محمل الجد في العموم، بمعنى أن هذه التهديدات ليست لشخصيات سياسية عادية أو مواطنين عاديين، لكنها لأشخاص مقربين من الرئيس دونالد ترامب، وقد تكون لترامب نفسه في رسالة غير مباشرة، وبالتالي، فإنها ستوصف بالعنف.

وأضاف العالم، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «فوكس نيوز قالت بإنها تهديدات غير أمريكية، ولا نعلم من أين جاءت بهذه المعلومات؟ هل هي معلومات من جهات أمنية أو مجرد تحليل؟ ولا أفضل الزج بأسماء دول معينة».

وتابع الباحث السياسي: « فوكس نيوز وبعض وسائل الإعلام الأمريكي أثبتت أنّ الإعلام الأمريكي مسيّس نوعا ما أو في بعض الأحيان ينحاز إلى بعض الأطراف، وعندما تتحدث عن أطراف خارجية تتجه الأنظار إلى إيران، رغم أنني أرى أن إيران ليس من مصلحتها حاليًا أن تفعل مثل هذه الأمور، لأنها ستعجل بأن يتخذ ترامب قرارا بضرب منشآتها النووية أو مساعدة إسرائيل في ذلك».