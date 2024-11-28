"النوعي للزيتون" يؤكد الاهتمام بالتصنيع وفتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات

عقد اللواء أشرف الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية الاجتماع الثاني للمجلس النوعي للزيتون.

وقام الشرقاوي بتوضيح الأهداف والمهام للمجلس النوعي للزيتون وهي الربط والتنسيق بين أصحاب المصلحة لتحقيق المهام التي أنشأ من أجلها بهدف إيجاد الية تعاون مشتركة بين القطاع والخاص للنهوض بقطاعات الزيتون المختلفة لتحقيق أعلى استفادة منها بغرض الحصول على منتج نهائي مطابق للمواصفات القياسية الدولية، وذلك لزيادة الصادرات وجلب العملات الأجنبية ودعم استدامة إنتاج وصناعة الزيتون في مصر.

كما أشار الشرقاوي إلى مهام المجلس وهي: التعرف على المشاكل والتحديات التي تواجه قطاعات الزيتون (زراعة – صناعة – تصدير – تسويق – توعية) وكيفية وضع حلول لها ومنها أولًا في مجال الزراعة والعمل على رفع كفاءة ومهارة العاملين في مجال زراعة الزيتون من حيث تقديم الدعم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع خطة تنفيذية تستهدف تقديم كافة انواع الدعم الفني من خلال (تنفيذ دورات تدريبية – ندوات ارشادية – تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة – متبقيات المبيدات – مكافحة الآفات والامراض-الملوحة – والأراضي والمياه -التغيرات المناخية).

واستكمل، بالاضافة الى العمل على اثقال خبرات ونقل التكنولوجيا للعاملين في مجال تصنيع منتجات الزيتون (زيت الزيتون – زيتون المائدة) بالتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال التدريب على تطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة (معاملات ما بعد الحصاد – النقل والتخزين – استخلاص الزيت – طرق تصنيع زيتون المائدة – تخزين المنتج النهائي – التعبئة والتغليف – التتبع) مع تطبيق نظم HACCP والانتاج طبقا للمواصفات القياسية الدولية والمحلية.

وفي مجال التصدير أكد رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية أنه يجب إعداد قاعدة بيانات مدققه عن الأسواق الحالية والواعدة لمنتجات الزيتون المختلفة مع دراسة تنبؤات السوق بشكل مستمر وإعلان ذلك لمعرفة توجهات الاسواق العالمية والمحلية وسياسة العرض والطلب على منتجات الزيتون وتلبية متطلبات اذواق المستهلكين في الاسواق الحالية وفتح اسواق جديدة لزيادة الصادرات.

وأكد على ضرورة التصدير باسم علامات تجارية مصرية تحمل اسم صنع في مصر للحفاظ على الهوية التسويقية المصرية.

وكذلك العمل على الاتفاق لتثبت الحد الأدنى لأسعار التصدير للحفاظ على استقرار المنتج المصري بسعر تنافسي في الأسواق العالمية.

وأشار الشرقاوي إلى أنه يجب تعظيم الاستفادة من عضوية مصر بالمجلس الدولي للزيتون من خلال (استضافة خبراء إنتاج وتصنيع وتسويق منتجات الزيتون لتبادل المعرفة والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال للنهوض بإنتاج وتصنيع الزيتون وزيادة الصادرات مع أهمية المشاركة في المؤتمرات والمهرجات الدولية والاقليمية بغرض التعريف وتسويق المنتج المصري في الاسواق العالمية.

واختتم تصريحاته حول ضرورة الاهتمام بزيادة الوعي والمعرفة بأهمية استهلاك زيت الزيتون على الصحة العامة وكذا زيتون المائدة من خلال اعداد برامج توعوية وتثقيفية (مقروءة – ومسموعة – ومرئية) بشكل مستدام تستهدف بذلك جموع المستهلكين.

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