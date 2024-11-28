السبت.. ورشة العمل الثانية لحزب المؤتمر بعنوان "السياحة وتحديات العبور الاقتصادي"

يستكمل حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ورش عمل موضوعات برنامج الحزب اوالمقرر لها يوم السبت من كل أسبوع بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة الجديدة، ويدير تلك الورش أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب .

وقال أحمد خالد نائب رئيس الحزب ومقرر الورش، ثاني ورشة عمل ستكون تحت عنوان "السياحة وتحديات العبور الاقتصادي"، وذلك في تمام الساعة ٦ مساء السبت القادم 22 نوفمبر بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة الجديدة.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، ان الورشة ستكون لجميع الاعضاء والامانات بالحزب، وأيضا لغير أعضاء الحزب من المهتمين والمتخصصين بالقطاع السياحي وكيفية تنميته بما يحقق الفائدة المرجوة منه.

وتستهدف تلك الورش خلق حالة من التشارك وإخراج الطاقات والأفكار المختلفة، تمهيدا لخلق جيل جديد من القيادات الطبيعية تقود العمل السياسي والتنموي في المرحلة القادمة، حيث أن حزب المؤتمر من الأحزاب العريقة والتي تضم خبرات في كافه المجالات وبالتالي فإن دور الحزب هو نشر الوعي بين المواطنين بكل الإنجازات التي تم وسيتم تحقيقها وطرح أفكار ورؤيا مستقبلية.