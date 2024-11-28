"البحوث الزراعية" يشارك في الملتقى العربي الأول حول سلامة الغذاء والصحة النباتية

شارك الدكتور محمد الشربيني، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية في فعاليات الملتقى العربي الأول المشترك بين جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية حول سلامة الغذاء وتدابير الصحة والصحة النباتية تحت شعار "نحو تكامل اقتصادي عربي"، المنعقد بالقاهرة، خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري.

ويهدف الملتقى إلى دعم التكامل الاقتصادي العربي وتحسين معايير سلامة الغذاء والصحة في المنطقة، مما ينعكس إيجابيًا على صحة المواطنين وجودة حياتهم، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية العربية عالميًا.

كما يهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية والإقليمية في مجالات سلامة الغذاء والصحة والصحة النباتية، وتوحيد اللوائح والمعايير بين الدول العربية، مما يعزز التكامل الاقتصادي، ويوفر منتجات غذائية بمعايير عالية من الجودة والسلامة، كما يشجع الملتقى على تبني تقنيات وابتكارات جديدة، مثل التكنولوجيا الحيوية والنظم الذكية للتحكم في الجودة، لتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية العربية في الأسواق العالمية.

ويناقش المنتدى مبادرات المنطقة العربية في مجال سلامة الأغذية وصحة النبات، ودور التكامل الاقتصادي العربي في تحقيق سلامة الأغذية، والتحديات التي تواجه سلامة الأغذية في المنطقة العربية وكيفية التغلب عليها، وكيفية استخدام البلازما الجوية لزيادة سلامة الأغذية، وآفاق جديدة لمكافحة التلوث لضمان الجودة، وما يتم استخدامه في سلامة الأغذية.

بالإضافة إلى أبرز التقنيات الحديثة وتطوير أنظمة إدارة سلامة الأغذية في جمهورية مصر العربية وأفضل الممارسات في مجال أنظمة إدارة سلامة الأغذية، سنناقش أفضل الممارسات في مجال أنظمة إدارة سلامة الأغذية.

وعقد المنتدى جلسات حول عمل أمانة جامعة الدول العربية والوكالات المتخصصة في مجال سلامة الأغذية في إطار المنطقة التجارية العربية الكبرى، وحول تقييم مدى الالتزام بمعايير سلامة الأغذية في المنطقة العربية مقارنة مع الدول الأفريقية والآسيوية، وحول التطور للوضع الحالي للالتزام بمعايير سلامة الغذاء في المنطقة العربية مقارنة بالدول الإفريقية والآسيوية، وجلسة حول التطورات الحالية والمستقبلية للتصنيع الغذائي في الثورة الصناعية الرابعة.

كما يركز المنتدى على موضوع "الصحة النباتية والصحة النباتية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية" ومناقشة الوضع الحالي لتطبيقات الصحة النباتية والصحة النباتية في المنطقة العربية مقارنة بمنطقة الكوميسا، والعلاقة بين الصحة النباتية وسلامة الأغذية، والعلاقة بين الصحة النباتية وسلامة الأغذية والتنمية المستدامة.