محافظ الشرقية: استمرار تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشوارع الحسينية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطوات متسارعة للانتهاء من تنفيذ خطة التطوير والتجميل بشبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز لسرعة دخولها الخدمة وللإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه جاري رصف الشوارع الداخلية ببلاط الإنترلوك للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2024 /2025 بتكلفه 8 ملايين جنيه بأطوال 21 ألف متر لإظهار مركز ومدينة الحسينية بالصورة المشرفة بين المراكز الأخرى بمحافظة الشرقية والحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة.