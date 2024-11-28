المجلس القومي للمرأة يشارك في المؤتمر الإقليمي حول ريادة الأعمال النسائية بالدول العربية

شارك المجلس القومي للمرأة صباح اليوم فى فعاليات "المؤتمر الإقليمي حول ريادة الأعمال النسائية بالدول العربية"، بمشاركة ماري لوي عضوة المجلس القومي للمرأة، ومي محمود مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس، والذي تنظمه منظمة المرأة العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، خلال يومى 27-28 نوفمبر 2024.

وألقت ماري لوي عضوة المجلس القومي للمرأة كلمة نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، وأكدت أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في دولنا العربية هو ضرورة حتمية، وعنصرًا حاسمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المساواة في المنطقة، حيث يزيد التمكين الاقتصادي للمرأة من التنوع والإبداع ولذلك من الضروري دعم فرص المساواة وتوفير البنية التحتية والتدابير اللازمة لتحقيقه.

وأوضحت أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل باعتباره هدف أساسي وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، واستعرضت السياسات المساندة التى أقرتها الدولة المصرية فى هذا الملف.

كما أكدت ماري لوي، أن المجلس القومى للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة، ويولى اهتمامًا كبيرا بملف التمكين الاقتصادى، وقد حرص المجلس علي المساهمة في تقديم المقترحات والمشروعات والقوانين المتعلقة ببيئة العمل.

ولفتت الى إنشاء أول قاعدة بيانات واسعة تضم السيدات والمنتجات اليدوية وغيرها من المنتجات، ويسعي المجلس بدعمهن وترويج علامتهن تجارياً.

وعلى هامش المؤتمر، شارك المجلس بجناح "المصرية" في الجزء الخاص بجناح الدولة المصرية فى معرض منظمة المرأة العربية للحرف اليدوية والصناعات التقليدية.

وقد تفقدت مارى لويس معرض المصرية واعربت عن اعجابها بمنتجات السيدات المصريات من الحرف اليدوية المتميزة من مختلف المحافظات .

تجدر الإشارة الى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز حضور المرأة في مجال ريادة الأعمال من خلال تبادل الخبرات والأفكار سعيًا لتمكين المرأة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في المجتمعات العربية، فضلاً عن إلقاء الضوء على أفضل الممارسات النسائية العربية في مجال ريادة الأعمال.