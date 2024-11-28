انطلاق فعاليات برنامج "learn 7" بهندسة الزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية على الدور الذي يقوم به الشباب المشاركون في مبادرة "شباب يدير شباب"، ومشاركتهم الإيجابية في الخدمة المجتمعية وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية في تنظيم مختلف الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة والمحافظة.

ونوه محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتعظيم إسهاماتهم باعتبارها حجر الزاوية في كافة مسارات التنمية المستدامة التى تشهدها الدولة المصرية حاليًا في شتي المجالات.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى انطلاق فعاليات برنامج "learn 7" بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب، والذي يأتي ضمن خطة مشروع شباب يدير شباب بمحافظة الشرقية ويتم تنفيذه من خلال فريق متطوعى مشروع شباب يدير شباب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وذلك من كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، وذلك بحضور الدكتور أحمد فاروق عميد كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، والدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للشباب والدكتور عمر حجازي معاون وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والسيد خليل معاون وكيل الوزارة للشباب.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المديرية تسعى دائما نحو دعم الكيانات الشبابية وتسخر كافة الموارد المتاحة داخل الهيئات الشبابية والرياضة بالمحافظة نحو تحقيق أقصى سبل الاستفادة من الفعاليات والأنشطة والبرامج المقدمة لجميع الشرائح العمرية.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الفعاليات شهدت الحديث عن ريادة الأعمال وكيفية صناعة علامة تجارية شخصية، وتنمية المهارات، وفائدة التطوع، والحديث عن الإنتماء للوطن من خلال الأعمال التطوعية والمجتمعية.

جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ Learn في المرحلة السابعة على التوالي، بكل محافظات الجمهورية وفى آن واحد، بمشاركة أكثر من 15 ألف شاب وفتاة، داخل الجامعات والمدارس ومراكز الشباب ويتضمن البرنامج التدريبي العديد من المواضيع الهامة التي تخص الشباب في المراحل العمرية المختلفة.