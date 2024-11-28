قيادات "حماة الوطن" بالمركزية يزورون محافظة سوهاج لمتابعة أداء الحزب والتواصل مع المواطنين

زار وفد من حزب حماة الوطن إلى محافظة سوهاج للوقوف على مدى أداء الأمانة العامة للحزب بسوهاج و الأمانات الفرعية والتواصل مع المواطنين ومعرفة الفعاليات والأنشطة التي يقدمها الحزب بمحافظة سوهاج و مدى أداء القيادات الحزبية بالمحافظة .

شارك في الزيارة من الأمانة العامة كل من اللواء أركان حرب أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب واللواء طارق نصير الامين العام لحزب حماة الوطن وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد بالحزب وأمين التنظيم بالجمهورية.

وكان في استقبال قيادات الحزب بالمحافظة الدكتور مختار همام الأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج والمهندس كمال شلبي أمين التنظيم وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والأمانات النوعية بالمحافظة.

وتم خلال الزيارة المرور على كافة الأمانات والوحدات الحزبية في المحافظة والمراكز والقرى للتأكد من جاهزيتها وتفاعلها مع المواطن السوهاجي وكذلك الانتهاء من جميع تشكيلات الأمانات النوعية ومراجعة عدد العضويات لكل امانه وكل وحدة حزبية.

و أشاد وفد قيادات الأمانة المركزية بما لمسوه على أرض الواقع بعموم المحافظة من جهود وفعاليات لممثلي حزب حماة الوطن بسوهاج والتعاون المثمر والبناء مع مؤسسات الدولة المختلفة والذي ينعكس دائما لخدمة المواطن السوهاجي.