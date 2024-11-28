افتتاح مكتب هيئة استثمار هونج كونج بالقاهرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية

أعلنت هيئة استثمار هونج كونج "Invest HK" اليوم الخميس، عن افتتاح مكتبها الجديد في العاصمة المصرية القاهرة، والذي يأتي في إطار جهود الهيئة لجذب وتشجيع الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تأسيس أعمالهم وتوسيعها في هونج كونج، ويهدف المكتب الجديد أيضًا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول وشركات المنطقة.

وخلال مشاركتها في النسخة السابعة من مهرجان هونج كونج الدولي للرقص الشعبي والشرقي المصري، تحت رعاية القنصل العام لمصر في هونج كونج، صرحت ألفا لاو، مدير عام ترويج الاستثمار في هيئة استثمار هونج كونج "Invest HK"، قائلة: "يسعدني في هذه المناسبة الهامة الإعلان عن افتتاح مكتبنا الجديد في القاهرة والذي نسعى من خلاله لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين هونج كونج ومصر".

وأضافت، "نسعى لدعم وتشجيع الشركات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تأسيس أعمالها في هونج كونج، وتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين هونج كونج ودول المنطقة، لذلك يعد افتتاح مكتبنا الأول في القاهرة بمثابة خطوة هامة لتحقيق هذا الهدف، حيث يتيح مكتبنا الجديد للشركات ومؤسسات الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصًا غير مسبوقة للاستفادة من الدخول من هونج كونج للأسواق الآسيوية باعتبارها البوابة الذهبية للدخول لآسيا، مما يفتح أمام هذه الشركات آفاقًا جديدة للتوسع والنمو".

وقال السفير شريف البدوي، المستشار الرئيسي لمكتب هيئة استثمار هونج كونجInvest HK في القاهرة ومستشار أول مجموعة محرم وشركاه لدول الخليج العربي وباكستان وتركيا بقوله: "شرفت باختياري مستشارًا لهيئة استثمار هونج كونجInvest HK في المنطقة، إنّ هونج كونج كانت ومازالت واحدة من أكثر المراكز التجارية جذبًا ونشاطًا في آسيا والعالم، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة وبيئتها الداعمة للأعمال في كافة الأنشطة، إننا سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة الشركات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تأسيس أعمالها والتوسع في هونج كونج".

وأضاف البديوي، "قمنا الشهر الماضي بتنظيم زيارة ناجحة لهيرمان تسه، رئيس قطاع خدمات الأعمال والخدمات المهنية في هيئة استثمار هونج كونج Invest HK، لكل من القاهرة وجنوب إفريقيا، حيث تضمنت الزيارة عددًا من الاجتماعات مع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، فضلًا عن المشاركة في عدد من اجتماعات المائدة المستديرة وسلسلة من الفعاليات التي تستهدف الترويج لهونج كونج كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار في آسيا والعالم".

يشار إلى أن افتتاح المكتب الجديد لهيئة استثمار هونج كونجInvest HKفي القاهرة يأتي في إطار خطة 2024-2025 لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين هونج كونج ومنطقة الشرق الأوسط.