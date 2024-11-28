مريض نفسي يطعن زوجته وابنه لشكه في وجود علاقة غير شرعية بينهما بالعياط

أصيبت ربة منزل وابنها بطعنات متفرقة على يد زوجها ووالد الثاني "مريض نفسي" لشكه بوجود علاقة غير شرعية بين زوجته وابنه داخل شقتهم بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

مريض نفسي يطعن زوجته وابنه

تلقى المقدم أحمد عبد الفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث طعن داخل شقة سكنية بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على ربة منزل تدعى "أماني" 37 سنة، مصابة بطعنات نافذة وبجوارها نجلها "سالم" 15 سنة، مصاب بعدة طعنات وحالتهما العامة سيئة، جرى نقلهما إلى المستشفى باستخدام سيارات الإسعاف.

انفصام الشخصية

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها الأولى ووالد المصاب الثاني لشكه في وجود علاقة غير شرعية بين زوجته ونجله.

وأضافت التحريات أن المتهم يعاني من مرض نفسي وانفصام الشخصية وسبق حجزه داخل مستشفى لعلاج الأمراض النفسية والعصبية.

وتم ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.