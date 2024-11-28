بالفيديو.. أمين سر «فتح»: نتنياهو لم يحقق أي هدف في غزة إلا إبادة الشعب

قال زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، إن الشعب الفلسطيني رحب بخطوة وقف إطلاق النار، والوقوف عن حرب تدمير المدن والقرى اللبنانية، موضحًا أن الاحتلال مارس كل أشكال القتل والإرهاب والتهجير على الشعب اللبناني.

وأضاف «تيم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب العمل بجد لوقف إطلاق النار في غزة بعد مرور أكثر من عام على حرب الإبادة الجماعية لا سيما بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة بشأن اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.

ولفت إلى أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش ونتنياهو تصب في مصب واحد وهو الكراهية والتهجير القسري للمواطنين، مشيرًا إلى أن سموتريش يطالب بشكل عنصري وعدواني بضم الضفة الغربية واحتلال غزة مرة أخرى، إذ أن نتنياهو لم يحقق أي هدف في غزة إلا إبادة الشعب فقط.

وتابع: «يجب أن يكون هناك ضغط دولي وممارسة كل أشكال الضغط من أجل وقف إطلاق النار، حسبما أتى على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن أول أمس الإثنين، إذ أنه سيحاول مع نتنياهو لبذل أي مجهود لوقف إطلاق النار على غزة».