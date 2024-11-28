رئيس مدينة مرسى علم يلتقي لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان

التقى اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم، صباح اليوم الخميس، أعضاء لجنة المجلس القومى لحقوق الإنسان في زيارتهم للمدينة، حيث أعربت اللجنة عن تقديرها لجهود الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم مؤكدة على أهمية التعاون لتحقيق النجاح المستدام في جميع القطاعات الحكومية .

كما التقى رئيس المدينة الدكتورة مروى حسني رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بالبحر الأحمر وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة ودراسة إمكانية فتح عيادة للتأمين الصحي بها.

على صعيد آخر التقى اللواء حازم خليل رئيس المدينة عددا من المواطنين لفحص الطلبات المقدمة منهم ولسماع مقترحاتهم وذلك خلال اللقاء الأسبوعي الذي عقد بديوان الوحدة المحلية للمدينة تنفيذا للتوجيهات بإيجاد الحلول العاجلة والفورية لهم .

وخلال اللقاء استمع خليل إلى شكواهم ومطالبهم ووضع الحلول والمقترحات المناسبة لها ، واكد خلال لقائه بالمواطنين علي حرص جميع الجهات التنفيذية بالمدينة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها في إطار من الشفافية والوضوح .

وأشار خليل إلى أنه يسعي جاهداً لتلبية كافة طلبات المواطنين وتيسير الخدمات وسرعة إنجازها والتصدي بكل حزم لكل من يعرقل خدمات المواطنين بكافة القطاعات .

كما اكد خليل على استمرار لقاء المواطنين يوم الأربعاء من كل أسبوع بمقر الوحدة المحلية للمدينة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات محافظ البحر الأحمر، بضرورة عقد لقاء للمواطنين مع رؤساء المدن ، لتذليل كافة المعوقات ، وإيجاد الطرق المناسبة لحل كافة طلباتهم ومقترحاتهم.